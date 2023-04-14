Новые правила: как забронировать электронную очередь для пересечения госграницы

Комитет госдоходов разработал Правила пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают бронирование очереди в системе электронной очереди (СЭО) для грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, седельных тягачей, с владельцами или водителями которых на добровольной основе регистратор (юрлицо, управляющее работой системы) заключил пользовательское соглашение.

По легковым автомобилям и автобусам бронирование очереди в СЭО не требуется.

Контроль порядка въезда на территорию пункта пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров при выезде из Казахстана осуществляется органами госдоходов посредством кабинета администратора.

Указывается, что регистратору, должностным лицам органов госдоходов запрещается разглашать сведения, полученные в результате обеспечения функционирования СЭО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и раскрытия общедоступной в СЭО информации.

При этом регистрация въезда транспортных средств в пункт пропуска в СЭО в приоритетном порядке (вне очереди) осуществляется при перевозках животных, скоропортящихся и опасных грузов на основании межправительственных соглашений, а также в отношении следующих категорий транспортных средств, грузов и товаров:

следующих на экспорт в целях развития экспортного потенциала РК при наличии декларации на товары;

назначенного оператора почты – при предварительном направлении списка транспортных средств регистратору;

перевозящих крупногабаритные (негабаритные) и тяжеловесные грузы – при наличии специального разрешения;

уполномоченных экономических операторов, включенных в реестр – при предварительном направлении списка транспортных средств регистратору;

юридических и физических лиц, в отношении которых аппаратом правительства или уполномоченными органами в сфере внешнеторговой деятельности, реализации государственной политики по привлечению инвестиций и в области автомобильного транспорта предоставлено право приоритетного проезда через Госграницу в рамках реализации инвестиционных проектов и государственных заказов – при предварительном направлении списка транспортных средств регистратору;

юридических и физических лиц, которые произвели оплату за ускоренное прохождение через Госграницу.

Регистрация в СЭО осуществляется по выбору:

через сайт регистратора СЭО с применением электронно-цифровой подписи (ЭЦП);

через мобильное приложение регистратора СЭО.

При регистрации в СЭО подписывается пользовательское соглашение.

Как забронировать очередь

Бронирование электронной очереди предусматривает следующие действия:

выбор в СЭО необходимых даты и времени либо первого свободного времени и наименования пункта пропуска, предполагаемого для пересечения Госграницы;

определение количества доверенных водителей для транспортного средства;

указание данных владельца транспортного средства (резидент/нерезидент, юридическое лицо/физическое лицо, наименование организации или имя, фамилия, отчество (при его наличии) для резидента РК – индивидуальный идентификационный номер;

бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН), для нерезидента – ИИН/БИН при наличии);

указание данных водителя (резидент/нерезидент, наименование организации или имя, фамилия, отчество (при его наличии), дата рождения, телефон, электронный адрес, документ, удостоверяющий личность, страна выдачи документа, номер документа и срок его действия) и транспортного средства (страна регистрации, регистрационный номер транспорта, регистрационный номер прицепа, идентификационный номер транспортного средства/шасси).

При этом пользователь выражает согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных данных в СЭО.

При этом СЭО автоматически проверяет:



наличие учетной записи пользователя в системе в результате информационного взаимодействия СЭО с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";

наличие государственной регистрации транспортного средства посредством информационного взаимодействия СЭО с государственной базой данных "Автомобиль";

наличие сведений по водительским удостоверениям с соответствующей категорией к транспортному средству;

отсутствие сведений о розыске транспортного средства;

отсутствие сведений о розыске водителя;

наличие регистрации техники;

наличие разрешения на международные автомобильные перевозки;

наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;

отсутствие налоговой задолженности по обязательным платежам в бюджет, в том числе налога на транспортное средство;

отсутствие у владельцев автомобилей и пользователей СЭО своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа или предписания о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

наличие цифровых документов, в том числе удостоверяющих личность, водительское удостоверение, владение транспортным средством;

соответствие биометрической идентификации личности посредством информационного взаимодействия СЭО с информационными системами биометрической идентификации личности;

соответствие сведений, зарегистрированных в "Базе мобильных граждан", с номером телефона физического лица;

наличие сведений о техническом осмотре транспортных средств, посредством информационного взаимодействия СЭО с Единой информационной системой обязательного технического осмотра;

наличие сведений о ветеринарных и/или фитосанитарных сертификатах;

наличие таможенных деклараций на товары и транспортные средства и данных о вывозимых товарах и транспортных средствах (помещенных под таможенные процедуры экспорта, таможенного транзита, реэкспорта, временного ввоза и другие таможенные процедуры, предусматривающие срок вывоза или доставки товаров и транспортных средств);

отсутствие задолженности по платным дорогам РК;

наличие сведений о передвижении и взвешивании транспортного средства, в том числе в пункте пропуска на Госгранице;

наличие сведений о выданной визе и пересечении Госграницы посредством информационного взаимодействия СЭО с Единой информационной системой "Беркут".

Регистрация в СЭО транспортного средства осуществляется при отсутствии активной брони по данному транспортному средству.

Количество возможных бронирований в СЭО формируется с учетом пропускной способности пункта пропуска и на период, не превышающий 90 календарных дней.

Оплата за пропуск через Госграницу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди осуществляется наличным или безналичным способом на расчетный счет регистратора.

Регистратор в трехдневный срок перечисляет поступившие от пользователя денежные средства в доход государственного бюджета.

Размеры плат за пропуск через госграницу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди определяются в соответствии с приказом министра финансов в национальной валюте РК.

Порядок пропуска автотранспорта через пункт пропуска с использованием СЭО

Информация о необходимости прибытия транспортного средства в зону ожидания отображается в личном кабинете пользователя в СЭО не менее, чем за 24 часа до даты и времени брони в СЭО. При этом пользователю дополнительно направляется соответствующее "push-уведомление" или "СМС-уведомление".

Въезд в пункт пропуска при выезде из Казахстана осуществляется при условии регистрации транспорта в СЭО.

При въезде в пункт пропуска осуществляется считывание видеокамерой регистрационного номера транспортного средства.

Въезд транспортного средства в пункт пропуска, в котором функционирует СЭО, осуществляется из зоны ожидания в соответствии с очередностью.

Вызов транспортного средства для выезда из зоны ожидания и направления в пункт пропуска осуществляется в соответствии с очередностью, установленной СЭО. Информация о вызове транспортного средства отображается в личном кабинете СЭО не менее, чем за 60 минут в летнее время или 120 минут в зимнее время до времени брони в соответствующую дату, при этом пользователю дополнительно направляется соответствующее "push-уведомление" или "СМС-уведомление".

Электронная очередь аннулируется СЭО при неприбытии транспортного средства в пункт пропуска в назначенный день и время бронирования. Транспортное средство проходит повторную регистрацию в СЭО.

Как отмечается, передача (продажа) брони третьим лицам запрещена.

В перечень пунктов пропуска, через которые можно проехать с бронированием электронной очереди входят:

Автомобильные пункты пропуска через госграницу с Китаем:



Бахты область Абай;

Кольжат Алматинская область;

Нур Жолы область Жетісу;

Достык область Жетісу;

Майкапчагай Восточно-Казахстанская область.

Автомобильные пункты пропуска через госграницу с Узбекистаном:

Тажен Мангистауская область;

Б. Конысбаева Туркестанская область;

Капланбек Туркестанская область;

Казыгурт Туркестанская область;

Атамекен Туркестанская область.

Автомобильные пункты пропуска через госграницу с Туркменистаном:

Темирбаба Мангистауская область.

Новые правила пропуска вводятся в действие с 1 июля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 апреля.