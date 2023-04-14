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На Аляске нашли пропавшую собаку, которая прошла 241 км по льду Берингова пролива

пропавший пес Нанук Фото: Facebook/mandy.iworrigan.9
Собака пропала на одном из островов Аляски. Ее нашли почти спустя месяц. Животное преодолело около 241 километра по морскому льду до материка, сообщает Zakon.kz.

Мэнди Иворриган, живущая в Гамбелле на острове Святого Лаврентия, рассказала, что в марте она и ее дети приехали в город Савунга на острове. Две собаки женщины по кличкам Старлайт и Нанук ушли вместе с собакой ее дяди по кличке Призрак, сообщает UPI.

По своей натуре Призрак часто уходит из дома в тундру на несколько недель и возвращается домой целым и невредимым. Две собаки уходили с ним. Однажды женщина нашла Старлайта в 59 километрах от дома, однако Нанук пропал. 

Спустя почти месяц люди заметили пса на полуострове Сьюард. Нанук прошел 241 км по льду Берингова пролива.

Мэнди Иворриган рассказала, что австралийскую овчарку нашли с распухшей лапой, на которой были следы укусов неизвестного животного. Тем не менее собака была здорова. Собаку отправили хозяйке чартерным рейсом.


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