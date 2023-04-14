На Аляске нашли пропавшую собаку, которая прошла 241 км по льду Берингова пролива

Собака пропала на одном из островов Аляски. Ее нашли почти спустя месяц. Животное преодолело около 241 километра по морскому льду до материка, сообщает Zakon.kz.

Мэнди Иворриган, живущая в Гамбелле на острове Святого Лаврентия, рассказала, что в марте она и ее дети приехали в город Савунга на острове. Две собаки женщины по кличкам Старлайт и Нанук ушли вместе с собакой ее дяди по кличке Призрак, сообщает UPI.



По своей натуре Призрак часто уходит из дома в тундру на несколько недель и возвращается домой целым и невредимым. Две собаки уходили с ним. Однажды женщина нашла Старлайта в 59 километрах от дома, однако Нанук пропал.

Спустя почти месяц люди заметили пса на полуострове Сьюард. Нанук прошел 241 км по льду Берингова пролива.

Мэнди Иворриган рассказала, что австралийскую овчарку нашли с распухшей лапой, на которой были следы укусов неизвестного животного. Тем не менее собака была здорова. Собаку отправили хозяйке чартерным рейсом.



