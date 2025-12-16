Ушел к колодцу и пропал: мужчину нашли в 30 км от дома
Сообщение о его исчезновении поступило утром 16 декабря на пульт 112. По предварительным данным, 15 декабря мужчина 1971 года рождения вышел к колодцу для водопоя скота примерно в 5 км от населенного пункта и не вернулся. Телефона при себе у него не было.
К поискам привлекли спасателей ДЧС ЗКО, военнослужащих 2-го спасательного батальона МЧС, сотрудников полиции, представителей местных исполнительных органов и жителей. Для воздушной разведки подняли вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас".
Мужчину нашли в 30 км от места предполагаемого исчезновения – в зимовке "Бахас" Акжаикского района. Его состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
