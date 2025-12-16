#Казахстан в сравнении
События

Ушел к колодцу и пропал: мужчину нашли в 30 км от дома

лес, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 17:05 Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области нашли мужчину, пропавшего в Жангалинском районе, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о его исчезновении поступило утром 16 декабря на пульт 112. По предварительным данным, 15 декабря мужчина 1971 года рождения вышел к колодцу для водопоя скота примерно в 5 км от населенного пункта и не вернулся. Телефона при себе у него не было.

К поискам привлекли спасателей ДЧС ЗКО, военнослужащих 2-го спасательного батальона МЧС, сотрудников полиции, представителей местных исполнительных органов и жителей. Для воздушной разведки подняли вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас".

Мужчину нашли в 30 км от места предполагаемого исчезновения – в зимовке "Бахас" Акжаикского района. Его состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 17:05
Съехали в степь и потерялись: шесть человек спасли из снежного плена в Акмолинской области

16 декабря сотрудники МЧС спасли троих человек из снежного заноса в Костанайской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
