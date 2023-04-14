Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из Сирии вернули дочь бывшего казахстанского боевика

Из Сирии вернули дочь бывшего казахстанского боевика Фото: pixabay
11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Об этом Zakon.kz сообщили 14 апреля в пресс-службе Комитета Национальной безопасности Казахстана.

По данным ведомства, гуманитарная операция по ее возвращению проводилась более полугода.

"Ребенок в настоящее время находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации".Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что в ближайший период она будет передана опекунам из числа родственников.

Всего, согласно информации комитета, с 2019 года КНБ из зон террористической активности на Родину возвращены 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.

Читайте также

Снежную погоду прогнозируют синоптики на севере Казахстана

Шашлык с червем подали на ифтар жителям столицы

В Шымкенте возник дефицит сжиженного газа

Анастасия Московчук
КНБ Казахстан Сирия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Крупный ресторан сносят в Алматы по решению суда
Крупный ресторан сносят в Алматы
мессенджер
WhatsApp вводит новую функцию
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления