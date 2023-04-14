Из Сирии вернули дочь бывшего казахстанского боевика

11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Об этом Zakon.kz сообщили 14 апреля в пресс-службе Комитета Национальной безопасности Казахстана.

По данным ведомства, гуманитарная операция по ее возвращению проводилась более полугода.

"Ребенок в настоящее время находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации". Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что в ближайший период она будет передана опекунам из числа родственников.

Всего, согласно информации комитета, с 2019 года КНБ из зон террористической активности на Родину возвращены 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.