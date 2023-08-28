Скопление фур на границе с Кыргызстаном: КНБ отчитался о выявленных нарушениях

28 августа 2023 года в пресс-службе Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о ситуации на границе с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что пограничной службой в августе 2023 года проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

Отмечено, что транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.

По результатам проведенных мероприятий Пограничной службой пресечены:

35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов;

20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства;

299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.

"К административной ответственности также привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства. По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме". Пресс-служба КНБ РК

Примечательно, что на казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону.

В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется.

Кроме того, на границе с Узбекистаном отмечается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева" и "Казыгурт", в связи с их реконструкцией.

На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года.

В заключении отмечено, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось.

24 августа 2023 года мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска.