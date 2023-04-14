Снежную погоду прогнозируют синоптики на севере Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстан окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова.

По прогнозу синоптиков, столкновение холода и тепла уже привело к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки, временами сильные.

"На западе – дождь, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. Поэтому завтрашнее утро жителей северных регионов страны встретит снежной и ветреной погодой", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозами и градом.

По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны – с порывами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки.