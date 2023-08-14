Спад жары прогнозируют синоптики в западных регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и усиление ветра. Лишь в южных регионах Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков.
На большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.
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