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Спад жары прогнозируют синоптики в западных регионах Казахстана

Спад жары прогнозируют синоптики в западных регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и  усиление ветра. Лишь в южных регионах Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков.

На большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.

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