Казахстанские палуаны завоевали 16 медалей перед заключительным днем ЧА-2023 по борьбе
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Из этих 16 призов 5 являются медалями высшего достоинства. Гимн Казахстана звучал в честь Ибрагима Магомадова (греко-римская борьба), в женской борьбе отличились Эльмира Сыздыкова и Жамиля Бакбергенова, а у вольников отметились Санжар Досжанов и Болат Сакаев.
На вторую ступень пьедестала почета поднялись казахстанские представители греко-римской борьбы Диас Кален и Нурсултан Турсынов.
Бронзовыми призерами азиатского первенства признаны: Алмат Кебисбаев, Олжас Сырлыбай, Амангали Бекболатов, Мухамедали Мамырбек и Алимхан Сыздыков (все греко-римская борьба). У девушек на третьей ступени призеров турнира оказались Марина Седнева, Нилифур Раимова и Елена Шалыгина.
13 апреля "бронзу" казахстанской сборной принес борец-вольник Рахат Калжан. К данной минуте коллеги Рахата ведут борьбу за оставшиеся призы азиатского чемпионата. Заключительные финалы и схватки за 3-е место ЧА-2023 начнутся в 18:00 по времени Астаны.