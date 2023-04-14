Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские палуаны завоевали 16 медалей перед заключительным днем ЧА-2023 по борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/committee_sport
14 апреля в Астане завершится Чемпионат Азии по борьбе. В последний день соревнований хозяева ковра выступят в пяти весовых категориях вольной борьбы. К этому часу казахстанцы в свою копилку собрали 16 наград различного достоинства по разным видам борьбы, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Из этих 16 призов 5 являются медалями высшего достоинства. Гимн Казахстана звучал в честь Ибрагима Магомадова (греко-римская борьба), в женской борьбе отличились Эльмира Сыздыкова и Жамиля Бакбергенова, а у вольников отметились Санжар Досжанов и Болат Сакаев. 


На вторую ступень пьедестала почета поднялись казахстанские представители греко-римской борьбы Диас Кален и Нурсултан Турсынов.

Бронзовыми призерами азиатского первенства признаны: Алмат Кебисбаев, Олжас Сырлыбай, Амангали Бекболатов, Мухамедали Мамырбек и Алимхан Сыздыков (все греко-римская борьба). У девушек на третьей ступени призеров турнира оказались Марина Седнева, Нилифур Раимова и Елена Шалыгина.

13 апреля "бронзу" казахстанской сборной принес борец-вольник Рахат Калжан. К данной минуте коллеги Рахата ведут борьбу за оставшиеся призы азиатского чемпионата. Заключительные финалы и схватки за 3-е место ЧА-2023 начнутся в 18:00 по времени Астаны. 

Читайте также

Чемпион мира по шахматам посадил дерево в Астане

Шавкат Рахмонов совершил паломничество в Мекку

Лучший теннисист мира проиграл Лоренцо Музетти и сломал ракетку

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
Крупный ресторан сносят в Алматы по решению суда
Крупный ресторан сносят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления