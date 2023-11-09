Казахстанская молодежь завоевала 24 медали на ЧА-2023 по карате
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На данные соревнования собрались более 600 молодых мастеров татами из 30 стран Азии. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла второе место в общем зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями. А командное первенство выиграли каратисты Японии (14/5/4). Тройку лидеров замкнули представители Ирана (5/6/11).
Фото: Instagram/committee_sport
В последний день азиатских соревнований в программе кумите гимн Казахстана прозвучал в честь Диаса Анарбекова (+84 кг), Бигабыла Жоламана (55 кг), Акниета Шеризата (50 кг) и Беллы Шамашевой (55 кг).
А вот казахстанцы Аскар Сапаргалиев (87 кг) и Даяна Даренская (68 кг) в финале уступили своим соперникам и завоевали серебряные медали.
Фото: Instagram/committee_sport
Никита Тарнакин (84 кг), Николь Ценгель (61 кг) и Венера Жаксыбаева (+68 кг) принесли нашей стране бронзовые награды.
Нужно отметить, что после двух стартовых дней азиатского первенства среди молодежи казахстанцы шли в призовой тройке, уступая только родоначальниками карате – представителям Японии.
Соревнования лучших каратистов азиатского континента еще не закончились. 9 ноября на алматинские татами выйдут участники Первого Открытого чемпионата Азии среди взрослых, которые разыграют медали в течение двух дней.