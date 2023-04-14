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Законодательство РК

Флаги, не соответствующие нацстандартам, подлежат уничтожению

Разработаны правила уничтожения флагов, не соответствующих нацстандартам Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта разработало Правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам, сообщает Zakon.kz.

Так, замена и уничтожение не соответствующих национальным стандартам государственного флага и герба осуществляются постоянно действующей комиссией государственного органа или организации, на которых в соответствии с Конституционным законом в обязательном порядке устанавливаются (размещаются, поднимаются) государственный флаг и государственный герб РК.

При этом поясняется, что несоответствиями национальным стандартам являются нарушения формы, размеров и технических требований, установленных к государственному флагу и гербу республики.

Замена и уничтожение не соответствующей национальным стандартам государственной атрибутики осуществляются владельцами зданий и помещений, на которых по их желанию они устанавливается.

Предусматривается, что замена не соответствующих национальным стандартам флага и герба, осуществляется в течение одного рабочего дня.

Уничтожение производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 апреля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МКС РК Казахстан
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