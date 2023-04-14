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В Костанае мальчик попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

В Костанае мальчик попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот Фото: primeminister.kz
13 апреля на 16-летнего подростка в Костанае упали футбольные ворота, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заведующий детской больницей Игорь Белобржицкий, ребенок получил тяжелую травму. У мальчика разрыв 12-перстной кишки. 

"Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложнений после этого. Ребенок в реанимации на искусственной вентиляции легких. Он перенес операцию. Состояние тяжелое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания", – сообщил Alau.kz Игорь Белобржицкий.

В начале апреля в Караганде на ребенка упали футбольные ворота. Он получил перелом ноги.

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Костанай Костанайская область
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