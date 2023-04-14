В Костанае мальчик попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

13 апреля на 16-летнего подростка в Костанае упали футбольные ворота, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заведующий детской больницей Игорь Белобржицкий, ребенок получил тяжелую травму. У мальчика разрыв 12-перстной кишки.



"Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложнений после этого. Ребенок в реанимации на искусственной вентиляции легких. Он перенес операцию. Состояние тяжелое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания", – сообщил Alau.kz Игорь Белобржицкий.

В начале апреля в Караганде на ребенка упали футбольные ворота. Он получил перелом ноги.