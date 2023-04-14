Кульгинов прокомментировал предложение депутата об отмене АСП

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в кулуарах Форума по развитию нефтегазового машиностроения высказался о предложении депутата отменить адресную социальную помощь (АСП), а взамен увеличить размеры детского пособия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алтай Кульгинов отметил, что в стране оказывается поддержка нуждающимся семьям. В их числе малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, безработные.

"Мы как социальное государство будем обеспечивать поддержкой именно только нуждающихся. Если люди хотят работать, но им не позволяет здоровье, мы их должны обеспечить работой", – добавил он.

При этом Кульгинов отметил, что сейчас правительством не рассматривается вариант сокращения количества лиц, которые получают АСП.

"Такого решения сейчас нет. Депутаты внесли предложение, и это будет обсуждаться совместно с министерством. Наша цель – оказывать поддержку тем, кто действительно нуждается, а кто может работать, тем мы должны создать условия для труда. В этом случае мы снизим нагрузку на бюджет", – заявил заместитель премьер-министра.

Указал он и на то, что АСП постоянно совершенствуется. В частности, увеличены размеры выплат с 6 тыс. до 12 тыс. тенге на одного члена нуждающейся семьи.

"Это тоже хорошая поддержка именно для нуждающейся семьи. Сейчас мы приняли Социальный кодекс, в нем имеется цифровая карта семьи, то есть, когда мы оцифруем, мы будем видеть точечно, какая семья нуждается в государственной поддержке, и ее будем оказывать в полном объеме. Предложение депутатом внесены, теперь, вместе обсуждая, мы примем приемлемое решение, с тем чтобы не оставлять без поддержки тех, кто нуждается, но в то же время не должно быть иждивенчества". Алтай Кульгинов

Тех, кто может работать, по его словам, будут обучать, при необходимости повышать квалификацию или переквалифицировать для последующего трудоустройства.



Указал спикер и на возможность выдачи микрокредитов для тех, кто хочет открыть свое дело.

Ранее депутат Мажилиса Гаухар Танашева предложила отменить АСП. По ее словам, при этом необходимо повысить размеры детского пособия.

