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Чемпион мира по шахматам посадил дерево в Астане

шахматисты Фото: Сергей Алексеенок
15-чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и женский гроссмейстер, вице-чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка Азии Динара Садвакасова посадили деревья в Шахматном парке Астаны, сообщает Zakon.kz.

В 2005 году этот парк был открыт 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым и нынешним вице-президентом КФШ Дарменом Садвакасовым. Их деревья уже большие. Отрадно, что эта традиция имеет такое солидное продолжение.

Не помешал даже сильный ливень, заставивший многих участников мероприятия зябко кутаться в куртки. Ананд был в приподнятом настроении и шутил, что такая погода больше характерна для Германии, где он прожил определенное время и отлично выучил немецкий язык.


победа

Фото: Сергей Алексеенок

К посадке своего именного дерева знаменитый гроссмейстер подошел серьезно: долго осматривал черенок, а затем, видимо удовлетворившись, с улыбкой и лопатой финализировал его конечное местоположение. И даже с удовольствием попросил сфотографировать его на фоне таблички со своим именем на свой телефон.

Динара Садвакасова также отлично справилась с этим важным, но почетным заданием. И теперь в Шахматном парке будет расти и ее именное дерево.

посадка

Фото: Сергей Алексеенок


Исполнительный директор КФШ Гульмира Даулетова и свежеиспеченный Аким района Сары-Арка г. Астаны Бауыржан Ералы поддержали знаменитых чемпионов в этом важном начинании.

Вишванатан Ананд улетает из Астаны, по его словам, в хорошем состоянии духа.

В интервью он высоко оценил уровень организации чемпионата, назвав его одним из лучших в истории.

Ну, а посаженное им дерево будет хорошим залогом его дальнейших визитов в нашу столицу.

Айдар Махметов

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Редакция Zakon.kz
Астана Казахстан
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