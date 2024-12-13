Гукеш Доммараджу побил рекорд Каспарова и в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам

18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу победил представителя Китая Дин Лижэня и объявлен самым молодым чемпионом мира за всю историю Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает Zakon.kz.

Гукеш обыграл Лижэня черными фигурами в решающей 14-й партии матча за шахматную корону. Доммараджу стал 18-м по счету чемпионом мира по шахматам.

"Сбылась огромная мечта, очень счастлив. Цель моей карьеры – оставаться на самой вершине как можно дольше. Карьера только начинается, играю всего 10 лет. Очевидно, что стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире, есть Магнус Карлсен. Меня мотивирует, что кто-то находится на столь очень-очень высоком уровне. Это заставит меня делать правильные вещи, усердно трудиться и пытаться достичь величия Магнуса. Я бы с удовольствием проверил свои силы против лучшего игрока мира". Гукеш Доммараджу

Итоговый счет – 7,5 на 6,5 в пользу молодого шахматиста из Индии, который перебил рекорд знаменитого Гарри Каспарова.

Легендарный советский гроссмейстер в 1985 году стал королем шахмат в возрасте 22-х лет.

Заключительная партия продлилась 58 ходов и завершилась спустя три хода после того, как китаец допустил ошибку, совершил так называемое в шахматном мире понятие – "зевок".

"Вначале не увидел, что выигрываю. Когда я понял, что получил преимущество, то это был лучший момент в моей жизни". Гукеш Доммараджи

Несмотря на поражение, Дин Лижэнь не планирует завершать свою профессиональную карьеру.

"Был в полном шоке, когда понял, что допустил зевок. Думаю, провел свой лучший турнир в этом году. Могло быть и лучше, но с учетом того, что мне повезло спастись в 13-й партии, проигрыш в концовке – справедливый результат. Я ни о чем не жалею". Дин Лижэнь

Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходил в Сингапуре, начиная с 25 ноября.

Теперь у ведущих гроссмейстеров планеты впереди чемпионат мира, который пройдет с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке (США), где также примут участие члены сборной Казахстана во главе с Бибисарой Асаубаевой.