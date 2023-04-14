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В каких городах Казахстана работает больше всего фрилансеров

фриланс, работа, кафе Фото: pexels
Фрилансер – свободный работник, который сам предлагает свои услуги. Численность фрилансеров растет из года в год. Толчок сектору дала пандемия, когда мир закрылся на локдаун. Эксперты из Центра развития трудовых ресурсов рассказали, в каких городах живут фрилансеры, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе больше всего фрилансеров работало в городах Алматы (244 тыс. человек) и Астане (133 тыс. человек), а также в Туркестанской области (93 тыс. человек). В топ-5 регионов вошли Шымкент (71 тыс. человек) и Алматинская область (68 тыс. человек).

В 2021 году фрилансерами работали свыше одного миллиона человек, следует из доклада "Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности". Для 21,8%, или 228,3 тыс. таких работников, фриланс был основным способом заработка. Еще 78,2%, или 820,5 тыс. человек, были заняты одновременно как во фрилансе, так и в работе по найму.

Топ-5 профессий для фриланса:

  • дизайнер;
  • видеомонтажер;
  • фотограф;
  • работа с текстами;
  • работа в IT-сфере.

Сфера фриланса будет расти и далее, охватывая все новые сектора и отрасли. Подтверждением является прогноз PWC в части роста глобального рынка фриланса, который оценивается на уровне 16% ежегодно до 2025 года, пишет Finprom.kz

Современный мир развивается быстро, а новые технологии продолжают совершенствоваться. Популярные профессии постепенно теряют свою актуальность, либо просто видоизменяются. Редакция Zakon.kz подготовила подборку специальностей, которые в будущем могут исчезнуть.

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