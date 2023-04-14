В каких городах Казахстана работает больше всего фрилансеров
В региональном разрезе больше всего фрилансеров работало в городах Алматы (244 тыс. человек) и Астане (133 тыс. человек), а также в Туркестанской области (93 тыс. человек). В топ-5 регионов вошли Шымкент (71 тыс. человек) и Алматинская область (68 тыс. человек).
В 2021 году фрилансерами работали свыше одного миллиона человек, следует из доклада "Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности". Для 21,8%, или 228,3 тыс. таких работников, фриланс был основным способом заработка. Еще 78,2%, или 820,5 тыс. человек, были заняты одновременно как во фрилансе, так и в работе по найму.
Топ-5 профессий для фриланса:
- дизайнер;
- видеомонтажер;
- фотограф;
- работа с текстами;
- работа в IT-сфере.
Сфера фриланса будет расти и далее, охватывая все новые сектора и отрасли. Подтверждением является прогноз PWC в части роста глобального рынка фриланса, который оценивается на уровне 16% ежегодно до 2025 года, пишет Finprom.kz.
Современный мир развивается быстро, а новые технологии продолжают совершенствоваться. Популярные профессии постепенно теряют свою актуальность, либо просто видоизменяются. Редакция Zakon.kz подготовила подборку специальностей, которые в будущем могут исчезнуть.