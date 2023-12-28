Когда численность населения Казахстана достигнет 27,5 млн человек

Эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) подготовили демографический прогноз до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 декабря 2023 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

"В целом, к 2050 году ожидается, что население республики составит порядка 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах", – говорится в сообщении.

Также в рамках прогноза было отмечено, что к 2050 году незначительно снизится доля населения трудоспособного возраста (с 59% до 57%), за счет более быстрого роста населения младше и старше трудоспособного возраста.

При этом натуральное число лиц трудоспособного населения к 2050 увеличится на 33% и достигнет 15,68 млн. Население младше трудоспособного возраста вырастет на 36%, до 8,18 млн, а старше трудоспособного – на 68%, до 3,7 млн.

В соответствии с демографическим прогнозом, в наиболее вероятном сценарии уже к 2026 году численность рабочей силы в Казахстане стабилизируется на уровне 9,5 млн человек, активно начнет расти с 2028 года, и к 2050 достигнет 12 млн.

"Ожидается, что до 2027 года показатель численности рабочей силы будет иметь небольшой прирост или его отсутствие, что связано с объективными факторами. Более-менее активный рост рабочей силы у нас ожидается примерно начиная с 2028 года. Уже к 2031 году мы приблизимся к 10 млн человек, к 2040 – к 11 млн", – рассказал директор Департамента прогнозирования и исследований ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Таким образом, по его словам, рабочая сила будет прирастать примерно на 100 тыс. человек в год.

"К 2050 году мы возьмем планку в 12 млн человек. Это означает, что в сравнении с 2023 годом (9,256 млн) прирост составит 28%". Дмитрий Шумеков

В разрезе регионов в первую очередь рост численности рабочей силы ожидается в мегаполисах, в том числе в Астане, где к 2050 году прирост может составить 2,4 раза. Практически удвоится рабочая сила в Алматы, на 80% вырастет ее количество в Мангистауской и Алматинской областях.

"При этом существует риск сокращения рабочей силы в Северо-Казахстанской области на целых 45%. Также в списке регионов, в которых ожидается снижение, – Костанайская (-29%), Абайская (-25%), Павлодарская (-24%) области. Под вопросом остается Жетысуская. На данный момент недостаточно данных, чтобы точно определить, куда "склоняется" область – к сокращению или росту. Пока что прогнозы там говорят о сокращении", – рассказал аналитик.

Подробнее о показателях и вероятных сценариях развития можно узнать в демографическом прогнозе до 2050 года на сайте ЦРТР.

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