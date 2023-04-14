Киберспорт в Казахстане – это серьезно: команды добиваются триумфальных успехов

Киберспорт – не только развлечение современных подростков, но и полноценный вид спорта. Об этом в интервью рассказал Казбек Жангазиев, исполнительный директор РОО "Qazaq Cybersport Federation".

– Казбек, расскажите, каких успехов достиг киберспорт в Казахстане за последние годы? Какие достижения федерации можно выделить?

– Развитие киберспорта в нашей стране происходит активно. Сейчас Федерация киберспорта Казахстана планирует проведение сезонных розыгрышей "1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI", а также турниров по киберфутболу для госслужащих "1XBET Qazaqstan Qyzmet Cyber Cup". С каждым турниром уровень проведения LAN-турниров растет, их участников становится больше. Среди наших заметных достижений можно упомянуть триумфы сборной Казахстана на международных турнирах в 2022 году. В партнерстве с компанией "1XBET" сборная Казахстана одержала победу на студенческом турнире среди стран ШОС, который проходил в Ташкенте. Также наши сборные одержали победы на турнирах во Владивостоке и Казани.

Отдельного упоминания достойна победа сборной Казахстана по PUBG MOBILE на чемпионате мира по киберспорту от IESF, который проходил на острове Бали в Индонезии. В этом мировом чемпионате принимали участие игроки из 106 стран мира, а призовой фонд составлял 500 тысяч долларов. Надеемся, что в будущем мы продолжим тенденцию пополнять коллекцию международных трофеев.

– Существуют ли трудности, и с какими проблемами они связаны?

– Для федерации на данный момент единственной трудностью считается общественное мнение. Все еще присутствует тот самый барьер стереотипного мышления, который не позволяет многим любителям киберспорта поверить в себя. Многие игроки под влиянием своих родных и близких не рискуют начать профессиональную карьеру киберспортсмена, потому что мнение старших людей говорит о том, что в киберспорте мало чего можно достичь, что это просто развлечение, хобби, а не профессиональное занятие, и на этом не проживешь. Такое мнение является ошибочным. Киберспорт – это не только игры и соревнования. У него нет границ, и в него можно попасть не только игроком. А сама эта сфера является очень популярной не только в Казахстане, но и во всем мире. И здесь, конечно же, есть очень успешные спортсмены, профессионалы экстра-класса.

Серия турниров "1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI", например, может послужить вам хорошим "трамплином" для старта своей карьеры киберспортсмена. В этом турнире может принять участие любой желающий, будь то житель крупного города или любого региона нашей страны.

– Участие и победы в каких текущих и предстоящих турнирах представляются важными для федерации?

– В этом году нас ждут три международных соревнования: 15-й чемпионат мира по киберспорту от IESF, XIX Азиатские игры и Global Esports Games 2023. Все три турнира являются важными для нас, так как на этих чемпионатах будут выступать наши игроки, защищающие честь Республики Казахстан. В марте мы провели национальные отборы, по которым были выявлены игроки сборной Казахстана, и сейчас проходит активная подготовка к грядущим международным соревнованиям.

– А кто в Казахстане активно спонсирует киберспорт? Какие это компании, из какой сферы?

– Компания 1XBET является одним из наиболее активных спонсоров киберспорта в нашей стране. Благодаря нашему партнерству с 2021 года мы провели уже семь розыгрышей Кубка Республики Казахстан и пять сезонов "1XBET Qazaqstan Qyzmet Cyber Cup". Эти турниры раскрыли целую плеяду новых имен в киберспорте. Кроме букмекерских организаций, постоянными партнерами киберспортивных турниров являются производители компьютерной периферии и мобильные операторы связи.

– В последнее время мировой большой спорт получает очень мощную поддержку именно от букмекерского бизнеса. Скажите, затронул ли данный тренд Казахстан?

– Да, тренд затронул нашу страну – букмекеры спонсируют не только наш, но и другие виды спорта. Та же компания 1XBET оказывает влияние на развитие многих спортивных направлений. Думаю, что в перспективе спонсорская поддержка будет только расширяться – Казахстан находится в русле мировых тенденций.