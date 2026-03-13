В СКО прошла концертная программа в поддержку предстоящего референдума

В Петропавловске в преддверии республиканского референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан состоялось общественно-культурное мероприятие "Конституция үшін" в ТРЦ "DOSTYQ mall".

Для посетителей была подготовлена не только концертная программа, но и информационное сопровождение: в торговом центре разместили тематические флаги и баннеры, а также раздавали буклеты с основными сведениями о предстоящем голосовании.







Фото: Евгений Лукьянов

Главной целью мероприятия стало информирование жителей о проекте новой Конституции и значении референдума, который пройдет 15 марта. Организаторы сделали акцент на том, чтобы донести ключевые положения документа до самой широкой аудитории.



"Этот проект действительно всенародно озвучивался, в его создании принимали участие специалисты. Сегодня среди участников – молодежь, а также жители, которые просто посещают торговый центр. Не все читают социальные сети или смотрят новости. Они могут просто не владеть информацией. Поэтому мы проводим это мероприятие, рассказываем, озвучиваем здесь основные моменты и приглашаем людей на референдум 15 марта", – отметил руководитель СКОФ РОО "Всеказахстанская организация кекушинкай каратэ" Владимир Витченко.





Фото: Евгений Лукьянов

О гражданской активности молодежи в ходе мероприятия рассказала председатель Северо-Казахстанского областного филиала "Жастар рухы" Жадыра Жолкенова.



"На сегодняшнем мероприятии мы вместе с молодежным крылом "Жастар Рухы" проявили свою активную гражданскую позицию. Мы затронули несколько тем, касающихся референдума, – будущие возможности молодежи и ее вклад", – сказала она.





Фото: Евгений Лукьянов

В рамках мероприятия прозвучали и мнения представителей общественности, которые подчеркивали, что проект новой Конституции отражает не только современные запросы общества, но и исторические основы казахстанской государственности. Участники встречи отмечали важность сохранения преемственности между многовековыми традициями народного обсуждения значимых вопросов и нынешними демократическими преобразованиями.

"Многовековая история нашего народа и традиции государственности нашли яркое отражение в проекте новой Конституции. Казахский народ всегда решал судьбу страны сообща, советуясь друг с другом. Важные вопросы обсуждались на Курултае, и мнение народа обязательно учитывалось. Это культура управления, основанная на единстве и ответственности. Сегодня эта историческая традиция наполняется новым содержанием. Предлагаемый Курултай – это высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть в нашей стране. То есть однопалатный законодательный институт, который придет на смену нынешнему двухпалатному Парламенту. Депутаты Курултая будут избираться голосованием народа и принимать важные для страны законы. Суть этих изменений – укрепление доверия между властью и народом, приближение государственных решений к обществу. 15 марта я проголосую за свое будущее, за будущее своей страны. Призываю и вас принять участие в референдуме и сделать свой выбор", – сказала председатель Ассоциации деловых женщин по СКО Разия Ыдырысбаева.





Фото: Евгений Лукьянов

Концертная часть мероприятия объединила патриотические и эстрадные номера, создав атмосферу единства. Перед зрителями выступили звезды североказахстанской сцены, а подарком для всех пришедших стало выступление звезды казахстанской эстрады Марата Думана.