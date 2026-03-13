#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
События

Токаев назначил нового замглавы Нацбанка – что о нем известно

Бинур Жаленов, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 13:16 Фото: Instagram/b.zhalenov
Назначен новый заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК). Им стал 33-летний Бинур Жаленов. Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 марта 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Жаленов Бинур Муратович назначен заместителем Председателя Национального банка Республики Казахстан".

Бинур Жаленов родился 19 января 1993 года в Семее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2010-2014, бакалавр по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение"), Нью-Йоркский университет (2019-2021, магистр информационных систем/магистр делового администрирования (MBA), Бизнес-школу университета Кембридж, Центр по изучению альтернативных финансов (2022, программа "Cambridge FinTech and Regulatory Innovation"). Стипендиат программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал с должности ИТ-консультанта в ТОО "Центр электронной коммерции" Министерства финансов РК (09.2013 -10. 2015). Затем работал менеджером/директором по развитию/заместителем генерального директора ТОО "Isker Akparat" (11.2015 – 12.2018, с перерывами на академический отпуск), ассистентом по исследованиям в Курантовском институте математических наук Нью-Йоркского университета (03.2019 – 12.2020), консультантом по технологической стратегии IBM IX (02.2020 – 12.2020).

Также был советником председателя Нацбанка РК (удаленно, 06.2019 – 01.2021), председателем правления АО "Центр развития платежных и финансовых технологий" Нацбанка РК (02.2021 -02.2023), гендиректором РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" Нацбанка РК (02.2023 – 08.2023), председателем правления АО "Национальная платежная корпорация" Нацбанка РК (08.2023-09.2024).

До нового назначения, с сентября 2024 года, занимал должность руководителя цифровой трансформации, советника председателя Нацбанка РК.

20 февраля 2026 года Касым-Жомарт Токаев освободил Берика Шолпанкулова от должности зампредседателя Нацбанка РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент провел совещание по проекту Digital Qazaqstan
16:09, Сегодня
Президент провел совещание по проекту Digital Qazaqstan
Токаев освободил Берика Шолпанкулова от должности замглавы Нацбанка
17:21, 20 февраля 2026
Токаев освободил Берика Шолпанкулова от должности замглавы Нацбанка
Токаев назначил замглавы МВД
16:10, 16 ноября 2023
Токаев назначил замглавы МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: