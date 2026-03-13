Токаев назначил нового замглавы Нацбанка – что о нем известно

Назначен новый заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК). Им стал 33-летний Бинур Жаленов. Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 марта 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Жаленов Бинур Муратович назначен заместителем Председателя Национального банка Республики Казахстан".

Бинур Жаленов родился 19 января 1993 года в Семее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2010-2014, бакалавр по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение"), Нью-Йоркский университет (2019-2021, магистр информационных систем/магистр делового администрирования (MBA), Бизнес-школу университета Кембридж, Центр по изучению альтернативных финансов (2022, программа "Cambridge FinTech and Regulatory Innovation"). Стипендиат программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал с должности ИТ-консультанта в ТОО "Центр электронной коммерции" Министерства финансов РК (09.2013 -10. 2015). Затем работал менеджером/директором по развитию/заместителем генерального директора ТОО "Isker Akparat" (11.2015 – 12.2018, с перерывами на академический отпуск), ассистентом по исследованиям в Курантовском институте математических наук Нью-Йоркского университета (03.2019 – 12.2020), консультантом по технологической стратегии IBM IX (02.2020 – 12.2020).

Также был советником председателя Нацбанка РК (удаленно, 06.2019 – 01.2021), председателем правления АО "Центр развития платежных и финансовых технологий" Нацбанка РК (02.2021 -02.2023), гендиректором РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" Нацбанка РК (02.2023 – 08.2023), председателем правления АО "Национальная платежная корпорация" Нацбанка РК (08.2023-09.2024).

До нового назначения, с сентября 2024 года, занимал должность руководителя цифровой трансформации, советника председателя Нацбанка РК.

20 февраля 2026 года Касым-Жомарт Токаев освободил Берика Шолпанкулова от должности зампредседателя Нацбанка РК.