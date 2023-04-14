Юлия Путинцева принесла первую победу в противостоянии с Польшей

В Астане стартовал теннисный матч Кубка Билли Джин Кинг-2023 между женскими сборными Казахстана и Польши. В стартовом поединке второй номер казахстанской команды Юлия Путинцева переиграла Магду Линетт, сообщает Zakon.kz.

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По предматчевым прогнозам небольшое преимущество было на стороне представительницы Польши, она на 19-й строчке мирового рейтинга, а наша спортсменка занимает 45-е место. Но командные турниры не всегда показывают реальную ситуацию на корте. Поединок между Юлией и Магдой начался не так уже весело и радостно для казахстанской теннисистки и ее болельщиков. Она начала проигрывать со счетом 0:4 в первом сете, однако быстро перезагрузилась, сравняла счет, а затем и вырвала победу – 7:5. А во втором сете Путинцева не дала никаких шансов своей сопернице и довела матч до победного конца – 6:3.

Тем самым Юлия Путинцева заработала первое очко для сборной Казахстана во встрече с Польшей. В эти минуты к выходу на корт готовится лидер казахстанской дружины и чемпионка "Уимболдона-2022" Елена Рыбакина, которой будет оппонировать Вероника Фальковская.

В случае итоговой победы по результатам трех матчей над Польшей подопечные Ярославы Шведовой второй раз в своей истории пробьются в финал командного чемпионата мира по теннису, который пройдет в ноябре 2023 года.

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