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Путинцева принесла победное очко в противостоянии с Южной Кореей

Теннис Победа БЖК Фото: ktf.kz
17 ноября в Астане прошел второй игровой день матча стадии плей-офф Кубка Билли Джин Кинг-2024 между сборными Казахстана и Южной Кореи, где решающее победное очко нашей команде принесла Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Надо отметить, что Путинцева, выступавшая под вторым номером женской сборной Казахстана, заменила Елену Рыбакину в поединке против кореанок. 

Капитан казахстанской дружины Юрий Щукин, скорее всего, пошел на такой шаг, чтобы дать возможность поиграть и другим нашим теннисисткам. Тем более, что Путинцева на старте состязаний отдыхала и вышла на встречу с Ёну Ку более свежей. 

Теннис Победа Путинцевой, ##imageAlt##

Фото: ktf.kz

Несмотря на большую разницу в рейтинге WTA между теннисистками, Путинцева – №29, а Ку – №418, ситуация сложилась для казахстанки не простой.

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Выиграв стартовый сет со счетом 6:4, Юлия немного снизила обороты, но все же добила кореянку в конце встречи со счетом 7:5. Матч длился один час и 40 минут.

Теннис Победа Южной Кореи, ##imageAlt##

Фото: ktf.kz

Таким образом, Юлия Путинцева выиграла третье подряд очко в нашей сборной, а Казахстан оказался сильнее Южной Кореи со счетом 3:0. В итоге мы получили возможность вернуться в Мировую группу Кубка Билли Джин Кинга.  

16 ноября Зарина Дияс победила в первом матче против кореанок. Тогда лидер нашей сборной Елена Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в этой серии.

В эти минуты капитаны казахстанской и корейской дружины решают, будут ли остальные играть дальше два матча или досрочно закончат поединок со счетом 3:0.   

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