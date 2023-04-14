Миллион брокерских счетов: инвестиционная активность казахстанцев растет

Казахстан в марте 2023 года достиг важной вехи в своей финансовой истории, охватив один миллион инвесторов на локальном фондовом рынке. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального депозитария ценных бумаг (KCSD) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным KCSD, на 1 апреля 2023 года в системе номинального держания Центрального депозитария зарегистрировано более 1 188 000 брокерских счетов:

680 тыс. приходится на сегрегированные субсчета держателей;

508 тыс. – на брокерские счета, учитываемые через агрегированные омнибус-счета.

Фото: kcsd.kz

"С начала текущего года прирост субсчетов составил порядка 130 тыс. На 1 апреля приходится максимальный прирост субсчетов – сразу на 65 тыс. Это в два раза больше, чем, к примеру, месяцем ранее". Пресс-служба KCSD

В Центральном депозитарии отметили, что фондовый рынок страны активно развивался в течение последних двух лет благодаря серии реформ и инициатив как со стороны регулятора, так и со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, направленных на привлечение и расширение участия граждан Казахстана на фондовом рынке.

"Эти реформы включали в себя внедрение инструментов цифровизации, упрощение нормативно-правовой базы и создание новых инвестиционных возможностей как для частных инвесторов, так и для институциональных инвесторов". Пресс-служба KCSD

По словам председателя правления KCSD Адиля Мухамеджанова, растущая популярность фондового рынка также является свидетельством растущей инвестиционной грамоты казахстанцев.

"К примеру, в предыдущие года – с 2017 по 2021-й – количество субсчетов в Центральном депозитарии росло небольшими темпами, и ценные бумаги не были так привлекательны для казахстанцев, как сейчас. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года (по состоянию на 1 апреля 2022 года) в системе учета Центрального депозитария насчитывалось порядка 315 тыс. субсчетов. Таким образом, рост субсчетов за год составил 115% (без учета омнибус-счетов). Это рекордный показатель за все время". Адиль Мухамеджанов

Как менялся портрет казахстанского инвестора?

99% держателей ценных бумаг в системе учета Центрального депозитария – это казахстанские инвесторы. Доля нерезидентов составляет всего 0,7% от общего количества розничных инвесторов.

Портрет казахстанского инвестора продолжает молодеть. Группа от 25 до 34 лет за год выросла с 29,2% до 31,1%. При этом уменьшилось число розничных инвесторов, относящихся к старшему поколению. Доля инвесторов старше 55 лет за год сократилась с 16,6% до 14%.

Однако на 1 апреля текущего года самая многочисленная группа розничных инвесторов приходится на инвесторов в возрасте от 35 до 54 лет (36,3%), что демонстрирует небольшой прирост (35,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Группа молодых инвесторов от 18 до 24 лет сохранила ту же долю (18,7%), что и годом ранее (18,9%). Доля брокерских счетов, открытых на имя несовершеннолетних граждан, составляет все так же не более 0,1%.

Что касается гендерной разбивки, то доля женщин среди владельцев брокерских счетов почти сравнялась с мужчинами. Разница составляет всего 0,2%: 49,8% приходится на женщин, 50,2% – на мужчин. Всего за год, с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года, количество женщин-инвесторов на фондовом рынке выросло в 2,5 раза.

В региональном плане, как и прежде, лидируют Алматы (19,9%) и Астана (11,3%). На третьем месте находится Туркестанская область (9,3%). На долю Северо-Казахстанской области все так же приходится наименьшее количество держателей ценных бумаг (1,7%).