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Законодательство РК

Центральный депозитарий РК считает необоснованными иски от российских управляющих компаний

суд, разбирательства, депозитарий, иски Фото: Freepik
Российские управляющие компании подали несколько исков в отношении Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана. Почему центральный депозитарий считает эти иски необоснованными – в материале Zakon.kz

По сообщениям ряда российских и казахстанских СМИ, управляющая компания "Диджитал эссетс менеджмент" в январе 2024 года подала иск к казахстанскому Центральному депозитарию ценных бумаг" (ЦДЦБ) и к Euroclear Bank.

Отмечается, что сумма требований по исковому заявлению составляет более 74 млн рублей. Третьими лицами к процессу также привлечены российский Центробанк, Минфин и Национальный расчетный депозитарий.

Добавим, это не первый иск  поданный указанной компанией к казахстанскому депозитарию. Первый иск на сумму 676 млн рублей был подан осенью 2023 года. В качестве третьих лиц к делу были привлечен "Газпром" с дочерними компаниями, Deutsche bank, Citibank и другие.

Что говорят в депозитарии

В Центральном депозитарии в ответ на запрос Zakon.kz подтвердили, что он привлечен соответчиком в данных судебных разбирательствах. Однако считают, что привлечение в качестве соответчика в этих судебных разбирательствах не обосновано.

"Учет иностранных ценных бумаг осуществляется в международном депозитарии. Центральный депозитарий в рамках договорных отношений выполняет функции одного из посредников по учету и регистрации операций с иностранными ценными бумагами и транслирует в отношении своих депонентов ограничения и запреты, установленные глобальными кастодианами и депозитариями". ЦДЦБ

Более того, Центральный депозитарий не имеет возможности регистрировать операции, если в их отношении на вышестоящем уровне установлены ограничения, утверждают в организации. Также депозитарий не может распределять доходы по иностранным ценным бумагам, если они не поступают на счета ЦДЦБ в глобальных кастодианах и депозитариях, или если данные средства заблокированы на уровне вышестоящей учетной организации.

"Судебные разбирательства по указанному вопросу Центральный депозитарий ведет с ноября 2023 года и уже заявил о возражениях в отношении рассмотрения указанных споров в Арбитражном суде города Москвы". ЦДЦБ

В депозитарии подчеркнули, что между Республикой Казахстан и Российской Федерацией действует ряд международных соглашений и конвенций, включая Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В соответствии с ними иски к юридическим лицам предъявляются в суды того государства, на территории которого находится орган управления юридического лица.

"Иными словами, такие иски должны рассматривать казахстанские суды по местонахождению Центрального депозитария", – заявили в ЦДЦБ.

В депозитарии подчеркнули, ограничения, запреты и риски, связанные с санкционными ограничениями, применяемые со стороны глобальных кастодианов и депозитариев отслеживаются на постоянной основе, и клиентов своевременно уведомляют о таких изменениях.

Предыстория и причина исков

В 2022 Центральный депозитарий начал процесс сегрегации (отделения) активов российских депонентов по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream. В депозитарии сообщили, что "данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь". Подчеркивалось, что сегрегации подлежат только финансовые инструменты, вышестоящим местом хранения которых является Euroclear.

С мая 2023 года депозитарий приступил к сегрегированию таких активов на брокерских счетах, которые были открыты казахстанскими депонентами.

"В целях обеспечения корректности и достоверности учета финансовых инструментов, находящихся в системе номинального держания Центрального депозитария, возможность осуществления вывода финансовых инструментов по таким счетам (субсчетам) будет доступна после завершения процедуры перевода активов российских и белорусских граждан и юридических лиц на специализированные счета (субсчета) номинального держания в международных депозитариях", – поясняли в ЦДЦБ.

В декабре 2022 года российский Forbes сообщал, что процедура сегрегации осложнила процесс покупки еврооблигаций российских компаний. По данным источника, стратегия с покупкой евробондов на рынке Казахстана стала весьма популярной среди российских инвесторов. Причем, как поясняется в источнике, иностранные инвесторы на тот момент были готовы продавать бумаги российских компаний с дисконтами в 40–50%.

Позже, ЦДЦБ стал отказывать в передаче "Газпрому" хранившихся у него евробондов для их замещения, что также было связано с процедурой сегрегации. Это, вероятно, и стало одной из причин вышеуказанных исков.

Отметим, что в ноябре 2023 года подавала иск к казахстанскому депозитарию и Euroclear Bank и управляющая компания "Интеллект–капитал". "Газпром" также значился среди третьих лиц, привлеченных по этому делу.

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