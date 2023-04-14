Туризм может стать одним из самых прибыльных видов бизнеса в Казахстане

Правительство утвердило "Концепцию развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы", сообщает Zakon.kz.

Перспективы развития туристской отрасли

По итогам реализации Концепции отрасль туризма станет национальным приоритетом экономического развития в Республике Казахстан и одним из прибыльных видов бизнеса, оказывающих мультипликативный эффект для всех заинтересованных сторон – государства, бизнеса и работников. Занятость в отрасли увеличится до 800 тыс. человек.

Приоритетные туристские территории будут обеспечены качественной инженерно-транспортной и туристской инфраструктурой. Будет обеспечен комфорт по пути следования туриста, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы и автостанции, а также доступ к туристским объектам, будут установлены благоустроенные санитарно-гигиенические узлы и современные объекты придорожного сервиса. На всех ключевых объектах транспортно-логистической инфраструктуры будет обеспечена стабильная мобильная связь и интернет.

Казахстан будет узнаваемым на региональном и мировом рынках за счет активного странового маркетинга. Будет действовать стратегия, позволяющая популяризировать не только въездной, но и внутренний туризм. Казахстан войдет в топ-50 стран в рейтинге ВЭФ по глобальному Индексу развития путешествий и туризма.

Концепция базируется на принципах качества, конкурентности, рентабельности и устойчивого развития и содержит ряд направлений развития туризма.

Создание и развитие инфраструктуры туризма, логистики

В рамках данного направления будет развиваться строительство подъездных дорог к туристским объектам вне населенных пунктов, а также будет увеличено число койко-мест в местах размещения Казахстана до 280 тыс. в 2029 году.

Планируют увеличить авиасообщение по таким привлекательным туристическим маршрутам, как побережье Каспия (Мангистауская область, город Актау) и побережье озера Алаколь (область Жетісу, город Ушарал).

Для расширения географии и снижения стоимости внутренних авиаперелетов будет проработан вопрос с отечественными авиакомпаниями по открытию новых регулярных авиамаршрутов, удешевлению билетов, а также наработке маршрута в части заполняемости бортов самолетов.

Активно планируют внедрять интермодальные пассажирские перевозки внутри страны, то есть использовать два и более видов транспорта в процессе перевозки пассажиров.

В качестве приоритетных территорий для развития регионального туризма будут выступать Мангистауская область, Туркестанская область, Алматинский горный кластер и другие.

Проведут модернизацию и реконструкцию пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.

На постоянной основе будут проводиться переговоры с авиационными властями иностранных государств по вопросам открытия новых международных авиарейсов.

Создание благоприятного климата, повышение качества сервиса и развитие цифровизации

Продолжится работа по увеличению списка стран, граждане которых смогут посещать Республику Казахстан без виз. Министерством иностранных дел ведется работа по согласованию проектов соглашений с 26 странами, позволяющих освободить от взаимных визовых требований. Среди них: Бахрейн, Доминиканская Республика, Парагвай, Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Венесуэла и др. Это позволит увеличить до 100 количество стран, граждане которых смогут въезжать в Казахстан без визы.

Дальнейшее внедрение "e-Qonaq" (e-Hotel) и мобильных приложений позволит выстроить должный миграционный контроль иностранцев в период пребывания в РК.

В отношении стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также Индии, Китая, Ирана рассматриваются вопросы:

расширения перечня стран по системе электронные визы – "e-visa";

рассмотрения возможности отмены требования о приглашении;

рассмотрения возможности упрощенной выдачи виз для иностранных граждан – резидентов ОАЭ.

Для обеспечения безопасности туристов на туристских объектах необходимо предусмотреть требование по информированию территориальных подразделений МЧС о маршрутах передвижения туристов и туристских групп, а также хранения, использования и снятия с учета представленной информации.

Планируется проводить работы по повышению квалификации работников отраслей туризма в онлайн-формате, а также проработать вопрос по обновлению профессиональных стандартов для отрасли туризма.

В целях повышения качества сервиса и доступности туристских продуктов и услуг будут приняты меры по:

актуализации стандартов в сфере туризма до международного уровня, в том числе разработке и утверждению новых современных стандартов; внедрению национальных стандартов и увеличению уровня их применения до 10% в 2023 году; внедрению в пилотном режиме системы добровольной сертификации туристских услуг ("знак качества"); продолжению внедрения информационной системы "e-Qonaq" (e-Hotel) и реестра гостиниц с обязательным включением в него субъектов мест размещения: гостиницы, хостелы, санатории и др.; совершенствованию механизма классификации мест размещений.

Для обеспечения посетителей региона всей необходимой информацией, в том числе о расположении туристских объектов, описании деятельности и перечне предоставляемых услуг на местах, будет продолжено развитие цифровой платформы (национальный туристский портал).

Будут созданы турпродукты по ряду приоритетных направлений туризма: экологический туризм, агротуризм (сельский туризм), этнографический туризм и ремесленничество, кемпинговый туризм и автокараванинг, детско-юношеский и молодежный туризм, лечебно-оздоровительный и медицинский туризм.

Продвижение туристского потенциала на региональном и международном уровнях

Для повышения информированности о туристском потенциале Казахстана необходимо продолжать работу по продвижению и рекламе уникальных природных достопримечательностей на международном рынке, используя такие инструменты, как размещение цифровой рекламы в интернете, видеореклама на телевидении и/или в интернете, продвижение в социальных сетях, PR-продвижение (в том числе сотрудничество с публичными личностями, отраслевыми агентами влияния и лидерами мнений; привлечение популярных ТВ-шоу и т.д.), сотрудничество с популярными в мире туристскими сайтами и порталами, в том числе размещение информации о Казахстане на таких ресурсах, пресс-туры, блог-туры и др.

В целях увеличения потенциального охвата планируется изменить концепцию участия Казахстана в выставках, объединив под единым стендом Казахстана субъекты отечественного туристского бизнеса (отели, авто- и авиаперевозчики, туроператоры, и др.), МИО, а также предусмотреть участие в специализированных нишевых выставках, как, например, по тематике MICE для привлечения международных мероприятий в Казахстан, adventure, экотуризм и другие.

Целевые индикаторы в 2029 году

1. Рост объема ВДС в отрасли туризма до 6,3 трлн тг..

2. Увеличение занятости в отрасли туризма до 800 тыс. человек.

3. Рост инвестиций в услугах по проживанию и питанию до 260 млрд тг.

4. Увеличение экспорта услуг по классификации "Поездки" до 5,5 млрд долларов США.

Ожидаемые результаты в 2029 году

1. Увеличение количества внутренних туристов до 11 млн человек.

2. Увеличение количества въездных туристов до 4 млн человек.

3. Увеличение охвата гостиниц информационной системой "eQonaq" до 100%.

4. 50-е место в Рейтинге ВЭФ по глобальному Индексу развития путешествий и туризма.