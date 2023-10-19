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В Казахстане утвердили Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет

В Казахстане утвердили концепцию развития государственного языка на 6 лет Фото: assembly.kz
Правительство Казахстана постановлением от 16 октября 2023 года утвердило Концепцию развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, в 2029 году составит 84% (в 2023 году она составляет 81%).

При этом доля государственных служащих, владеющих государственным языком на уровне В2 по системе "КАЗТЕСТ", в 2029 году составит 50% (в 2023 году – 35%).

Доля документооборота в государственных органах, национальных компаниях на государственном языке в 2029 году составит 94% (в 2023 году – 91%).

Доля телепрограмм, транслируемых на государственном языке на государственных телеканалах, в 2029 году составит 84% (в 2023 году – 70%).

Доля использования казахского языка на международных мероприятиях, проводимых в Казахстане, а также организованных казахстанскими дипмиссиями за рубежом, в 2029 году составит 75% (в 2023 году – 52%).

Доля выпускников школ с неказахским языком обучения, владеющих государственным языком на уровне В2, в 2029 году составит 75% (в 2023 году – 45%).

Для достижения этих и других индикаторов предлагается:

  1. Проработать вопрос по совершенствованию законодательства о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации.
  2. Проводить мероприятия по обеспечению выпуска предпринимателями фискальных (кассовых) чеков в соответствии с законом "О языках в Республике Казахстан".
  3. Проработать вопрос включения в квалификационные требования к отдельным политическим должностям требования о владении государственным языком не ниже среднего уровня (В1).
  4. Обновить образовательные программы организаций высшего и послевузовского образования по направлениям "Языки и литература", "Подготовка учителей языков и литературы" в соответствии с новыми профессиональными стандартами.
  5. Организовать курсы (казахский, русский, английский) для взрослых, в том числе гражданских и государственных служащих в государственных центрах обучения языкам.
  6. Разработать познавательные программы, проекты на государственном языке, в том числе обучающие программы в виде игр для детей, подростков и молодежи.
  7. Организовать методические семинары, направленные на повышение доли государственного языка в документообороте.
  8. Разработать, издать и распространить орфографические, орфоэпические словари казахского языка на основе латинографического алфавита, справочники по казахской орфографии, орфоэпии, по культуре слова и т.д.
  9. Организовать семинары, лекции, курсы с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей учебных центров при местных исполнительных органах и взрослого населения.
  10. Совершенствовать учебные программы казахского языка в организациях общего среднего образования и  провести мероприятия в рамках повышения квалификации учителей казахского языка.
  11. Проводить различные конкурсы, фестивали, конференции, семинары-тренинги, круглые столы, направленные на популяризацию казахского языка и ряд других мероприятий. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного языка.

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