Курс доллара вырос на торгах 14 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,25 тенге, повысившись на 0,22 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил тенге 65,71 (+0,32) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 495.88 тенге, рубля – 5,51 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-453 тенге, евро – по 495-500 тенге, российские рубли – по 5,5-5,7 тенге.

Цены на нефть выросли 14 апреля. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличился на 0,44%, до 86,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 82,59 доллара.

