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Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа

курс доллара Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,55 тенге, повысившись на 2,55 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,48 тенге (-0,05).

Курс евро установлен Нацбанком в 489,28 тенге, рубля – 4,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,7-451,5 тенге, евро – по 491-495,5 тенге, российские рубли – по 4,39-4,59 тенге.

В начале утренних торгов в понедельник курс национальной валюты снизился до 449 тенге за доллар.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,12%, до 85,83 доллара за баррель. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре опустилась на 1,23% и достигла 82,16 доллара за баррель.

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Оксана Житникова
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