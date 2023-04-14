Сериал по "Гарри Поттеру" вызвал недовольство из-за Джоан Роулинг
Киностудию HBO раскритиковали за сотрудничество с Роулинг, которую ранее обвиняли в негативных высказываниях в адрес трансгендерных женщин, сообщает The Hollywood Reporter.
Представители HBO отметили, что стриминговая платформа Max (ранее HBO Max) не смогла бы сделать сериал без сделки с автором, которая по-прежнему владеет значительными правами на экранизацию ее рассказов. По словам контент-директора HBO Кейси Блойс, идеи писательницы будут полезны для авторов шоу.
"Приверженность Max сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации".Джоан Роулинг
Ранее стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Роулинг.
Писательница оказалась в центре скандала после высказываний о трансгендерах.