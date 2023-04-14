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Сериал по "Гарри Поттеру" вызвал недовольство из-за Джоан Роулинг

Гарри Поттер Фото: pixabay
Участие британской писательницы Джоан Роулинг в работе над новым сериалом по вселенной Гарри Поттера вызвало недовольство людей, сообщает Zakon.kz.

Киностудию HBO раскритиковали за сотрудничество с Роулинг, которую ранее обвиняли в негативных высказываниях в адрес трансгендерных женщин, сообщает The Hollywood Reporter.

Представители HBO отметили, что стриминговая платформа Max (ранее HBO Max) не смогла бы сделать сериал без сделки с автором, которая по-прежнему владеет значительными правами на экранизацию ее рассказов. По словам контент-директора HBO Кейси Блойс, идеи писательницы будут полезны для авторов шоу.

"Приверженность Max сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации".Джоан Роулинг

Ранее стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Роулинг.

Писательница оказалась в центре скандала после высказываний о трансгендерах. 

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