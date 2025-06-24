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Культура и шоу-бизнес

Джоан Роулинг понравился сценарий сериала о Гарри Поттере

Готовы две серии сериала НВО по Гарри Поттеру, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 08:48 Фото: Facebook/JKRowling
Писательница осталась в восторге от сценария первых двух серий сериала НВО по Гарри Поттеру, сообщает Zakon.kz.

Радостными эмоциями "мама" Гарри Поттера поделилась на своей странице в Х.

"Я прочитала первые две серии предстоящего сериала, и они невероятно хороши", – отметила Роулинг.

Роулинг выступает исполнительным продюсером проекта. В HBO утверждают, что шоу станет "точной экранизацией" ее произведений, избавившись от временных ограничений киноформата. Премьера первого сезона сериала о Гарри Поттере должна состояться на HBO Max уже в 2026 году.

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов, или 1,25 млрд долларов.

Ранее HBO назвала имена еще семи актеров, которые сыграют в сериале о Гарри Поттере.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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