Джоан Роулинг понравился сценарий сериала о Гарри Поттере

Писательница осталась в восторге от сценария первых двух серий сериала НВО по Гарри Поттеру, сообщает Zakon.kz.

Радостными эмоциями "мама" Гарри Поттера поделилась на своей странице в Х.

"Я прочитала первые две серии предстоящего сериала, и они невероятно хороши", – отметила Роулинг.

I read the first two episodes of the forthcoming HBO Harry Potter series and they are SO, SO, SO GOOD! — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 21, 2025

Роулинг выступает исполнительным продюсером проекта. В HBO утверждают, что шоу станет "точной экранизацией" ее произведений, избавившись от временных ограничений киноформата. Премьера первого сезона сериала о Гарри Поттере должна состояться на HBO Max уже в 2026 году.

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов, или 1,25 млрд долларов.

Ранее HBO назвала имена еще семи актеров, которые сыграют в сериале о Гарри Поттере.