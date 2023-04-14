Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе

Синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на следующую неделю. Согласно данным "Казгидромета", в городе ожидается похолодание и дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, по предварительному прогнозу в начале следующей недели ожидается мокрый снег, но к выходным температура воздуха будет постепенно повышаться, и осадки прекратятся.



15 апреля: увеличение облачности, днем – дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.



16 апреля: переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

17 апреля: облачно, дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

18 апреля: облачно, ночью осадки (дождь, мокрый снег), туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

20-21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

Ранее синоптики рассказали, что на севере Казахстана ожидается снежная погода.