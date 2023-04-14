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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на субботу Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", активный циклон с районов Черного моря по-прежнему определяет погоду в Казахстане.

По республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, северо-западе, в центре, востоке – гололед, на севере, северо-западе – метель, на юге, юго-востоке, юго-западе – пыльная буря, гроза, град.

На юге, западе Павлодарской, ночью на западе, востоке Акмолинской, Костанайской областей ожидается сильный снег. 

Днем на юге, в горных районах Алматинской, в центре, горных районах Жетысуской области, утром и днем в горных районах Туркестанской, ночью на севере Мангистауской, утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, в центре Актюбинской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на юге Атырауской, днем на востоке Абайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Астане –  облачно, снег, ночью временами сильный снег. Низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, ночью временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С.

В Алматы – увеличение облачности, днем – дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +20+22°С.

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