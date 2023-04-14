Отсидевший почти 20 лет в заключении "челябинский маньяк" может быть невиновен

Почти 20 лет пробыл в заключении Александр Корочкин, которого прозвали "челябинским маньяком". Стало известно, что он может быть непричастен к преступлениям, сообщает Zakon.kz.

Александра Корочкина арестовали в 2004 году за серию убийств и изнасилований. Тогда убийца подходил в местном лесопарке к парам, убивал мужчин, а женщин – насиловал, сообщает Telegram-канал 112.

Серия преступлений вызвала очень широкий резонанс, и сыщики поймали подозреваемого за несколько месяцев.



Александр Корочкин вину не признал, улики в отношении него были косвенными, но суд все равно приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Все это время адвокаты осужденного писали жалобы, которые оставались без внимания, хотя в городе продолжались преступления с таким же почерком.

Когда Корочкину осталось отсидеть менее года, в вещах скончавшегося в Челябинске пожилого охотника обнаружили пистолет. После проверки по базе данных полицейские установили, что именно этот пистолет использовали во время всех нападений "челябинского маньяка". Новые факты изучают следователи.