Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Отсидевший почти 20 лет в заключении "челябинский маньяк" может быть невиновен

Маньяк Фото: pixabay
Почти 20 лет пробыл в заключении Александр Корочкин, которого прозвали "челябинским маньяком". Стало известно, что он может быть непричастен к преступлениям, сообщает Zakon.kz.

Александра Корочкина арестовали в 2004 году за серию убийств и изнасилований. Тогда убийца подходил в местном лесопарке к парам, убивал мужчин, а женщин – насиловал, сообщает Telegram-канал 112.

Серия преступлений вызвала очень широкий резонанс, и сыщики поймали подозреваемого за несколько месяцев.

Александр Корочкин вину не признал, улики в отношении него были косвенными, но суд все равно приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Все это время адвокаты осужденного писали жалобы, которые оставались без внимания, хотя в городе продолжались преступления с таким же почерком.

Когда Корочкину осталось отсидеть менее года, в вещах скончавшегося в Челябинске пожилого охотника обнаружили пистолет. После проверки по базе данных полицейские установили, что именно этот пистолет использовали во время всех нападений "челябинского маньяка". Новые факты изучают следователи.

Читайте также

Протесты во Франции: Конституционный совет проверит пенсионную реформу

Экс-кандидата в президенты Перу осудили за убийство журналиста

Илон Маск предложил 1 млн Dogecoin тому, кто докажет его владение изумрудной шахтой

Данияр Кунафин
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Крупный ресторан сносят в Алматы по решению суда
Крупный ресторан сносят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления