Российский "лесопарковый маньяк" заявил о невиновности после 20 лет тюрьмы

5 августа Алексей Корочкин, получивший известность как "лесопарковый маньяк", утверждает, что он отсидел 20 лет в колонии за преступления, которые не совершал, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал "Известиям" о том, что "отсидел непонятно за кого, за что".

"20 лет из жизни вылетело. (...) Меня когда только 3 августа привезли, тогда мне только сказали, что убил того-то и того-то и изнасиловал. Меня просто прям уложили, и все. И дальше – больше. На следующий день я узнаю, что есть еще труп, еще одна девушка", – отметил собеседник.

По словам Корочкина, он не знал ни одного из тех людей, в убийстве и изнасиловании которых его обвинили. О том, что кого-то убили, он узнал только после того, как его задержали.

Мужчина заявил, что приговор был вынесен на основании показаний двух девушек, одна из которых впоследствии заявила, что это был не он.



"Когда начались повторные убийства, мне просто внаглую дали 20 лет. И вот мы все 20 лет добиваемся, добиваемся. Дмитрий Кривошеев в 2020 году хоть раскопал это всё, и пошло-поехало. Там вроде дошло до того, что все рады были, что освободят, и везде уже сказали, что освободят. Но до конца срока я отсидел..." – отметил Корочкин.

В данное время мужчина думает о будущем: планирует воспитать внуков, раз детей не получилось, а также он резюмировал, что хочет добиться восстановления честного имени.

Как уточняется, в апреле 2023 года появилась улика, указывающая на непричастность Корочкина к этому преступлению. Следователи нашли пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался бывший полицейский, который скончался от рака около года назад. В связи с этим следствие возобновило расследование, однако решение суда осталось неизменным.

Ранее сообщалось, что убийца 18-летнего парня взят под стражу в Атырауской области.