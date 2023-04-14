Когда в Алматы отключат отопление

Фото: акимат города Алматы

В Алматы приняли решение завершить отопительный сезон, начиная с 20 апреля. Об этом 14 апреля корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

Акимат принял решение завершить отопительный сезон 20 апреля из-за того, что в городе установилась среднесуточная температура воздуха +8°С. Отключение потребителей от теплоснабжения будет осуществляться в следующей очередности: административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;

жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);

социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения). "В соответствии с Правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу до начала следующего отопительного сезона". ТОО "Алматинские тепловые сети" Отопительный сезон в Алматы начался 17 октября 2022 года.

Читайте также Обзор: главные события этого дня

Следите за новостями zakon.kz в: