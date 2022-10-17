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В Алматы начали подключать отопление

Алматы Фото: freepik
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил начать отопительный сезон в городе 17 октября. Такую дату определили, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала отопление дадут в детских садах, лечебных, школьных учреждениях, профессиональных школах, медико-социальных учреждениях. Следом отопление появится в жилых зданиях, общежитиях и гостиницах. Затем тепло станет в административных зданиях, учебных заведениях и театрах.

Все работы по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону проведены согласно графику. ТОО "Алматинские тепловые сети" обеспечит подачу тепла до потребителя, – говорится в сообщении.

Управляющим компаниям, КСК, ОСИ поручили проверить параметры на входе в дом и подключить внутридомовую систему теплоснабжения.

В большинстве регионов страны отопительный сезон уже стартовал. Планировалось, что отопление подключат в период с 10 по 15 октября, сообщали в Минэнерго.

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