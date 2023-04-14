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Кайрат Нуртас признался в любви Жулдыз Абдукаримовой

Кайрат Нуртас признался в любви Жулдыз Абдукаримовой Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса сегодня, 14 апреля 2023 года, отмечает день рождения. Жулдыз Абдукаримовой исполняется 35 лет. В связи с этим певец опубликовал трогательный пост в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram артист признался в любви супруге.

"Моя Жулдыз, чувство, которое тронуло мое сердце много лет назад, стало крепче и никак не ослабело с годами. Даже если у меня не хватает слов, уверен, ты это чувствуешь. Ты – мать моих детей, весна моей души, я люблю тебя сильнее, чем когда-либо. Прошу всевышнего, чтобы у тебя было много счастливых моментов, и я сделаю все возможное для этого. С днем рождения".Кайрат Нуртас

Фолловеры певца присоединились к поздравлению и пожелали паре долгих лет счастливой жизни. Также их восхитили слова, подобранные Нуртасом:

  • "Какие слова!"
  • "Поздравляем!"
  • "Красивая пара!"
  • "Вот это поздравление!"
  • "Будьте счастливы всегда!"
  • "Жулдыз – прекрасная мама! Будьте счастливы!"
  • "Очень красивая пара, пожалуйста, цените друг друга, счастья Вам!"

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12 апреля 2023 года продюсеру матери популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – Гульзире Айдарбековой – исполнилось 55 лет. С юбилеем в соцсетях ее поздравила невестка – Жулдыз Абдукаримова. Но не все фолловеры оценили выбранный женой Нуртаса снимок.

Динара Халдарова
Абдукаримова Жулдыз Нуртас Кайрат
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