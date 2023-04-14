Кайрат Нуртас признался в любви Жулдыз Абдукаримовой

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса сегодня, 14 апреля 2023 года, отмечает день рождения. Жулдыз Абдукаримовой исполняется 35 лет. В связи с этим певец опубликовал трогательный пост в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram артист признался в любви супруге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n) "Моя Жулдыз, чувство, которое тронуло мое сердце много лет назад, стало крепче и никак не ослабело с годами. Даже если у меня не хватает слов, уверен, ты это чувствуешь. Ты – мать моих детей, весна моей души, я люблю тебя сильнее, чем когда-либо. Прошу всевышнего, чтобы у тебя было много счастливых моментов, и я сделаю все возможное для этого. С днем рождения". Кайрат Нуртас Фолловеры певца присоединились к поздравлению и пожелали паре долгих лет счастливой жизни. Также их восхитили слова, подобранные Нуртасом: "Какие слова!"



"Поздравляем!"



"Красивая пара!"

"Вот это поздравление!"

"Будьте счастливы всегда!"



"Жулдыз – прекрасная мама! Будьте счастливы!"

"Очень красивая пара, пожалуйста, цените друг друга, счастья Вам!" Новость по теме Поклонники жены Кайрата Нуртаса раскритиковали фото со свекровью 12 апреля 2023 года продюсеру матери популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – Гульзире Айдарбековой – исполнилось 55 лет. С юбилеем в соцсетях ее поздравила невестка – Жулдыз Абдукаримова. Но не все фолловеры оценили выбранный женой Нуртаса снимок.

Следите за новостями zakon.kz в: