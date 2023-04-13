Поклонники жены Кайрата Нуртаса раскритиковали фото со свекровью
Под публикацией в Instagram Абдукаримова поздравила свекровь с днем рождения и пожелала долгих лет жизни.
При этом не все подписчики супруги Кайрата Нуртаса оценили выбранный для поздравления снимок:
- "Неудачное фото".
- "Постарели, время берет свое".
- "Почему не выбрали нормальное фото?"
- "Обычно вы мастерски использовали фильтры".
- "Почему опубликовали фото без макияжа и фильтра?"
- "Фото не самое удачное, можно было получше выбрать".
Но среди армии фанатов Абдукаримовой нашлись и те, кто дал отпор хейтерам:
- "Гулзира ханым красотка".
- "Вы чем-то похожи на свою свекровь".
- "Пусть все невестки будут, как Жулдыз".
- "Невестка и свекровь очень похожи друг на друга".
- "Все стареют, причем тут это. Главное – счастливые глаза".
- "Жулдыз, спасибо тебе! Ведь матерям больше ничего и не надо".
Пока одни фолловеры критиковали, а другие защищали жену Кайрата, другие сделали замечание Абдукаримовой, что она поздно поздравила свекровь. Пост был опубликован почти 13 апреля.
Но большинство поклонников присоединились к поздравлениям и пожелали Гульзире Айдарбековой крепкого здоровья.
С днем рождения маму также поздравил Кайрат Нуртас.
По сравнению с женой, пост с пожеланиями певец опубликовал на пару часов раньше. Также он выбрал архивное фото Гульзиры Айдарбековой.
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