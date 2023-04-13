Поклонники жены Кайрата Нуртаса раскритиковали фото со свекровью

12 апреля 2023 года продюсеру Гульзире Айдарбековой – матери популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – исполнилось 55 лет. С юбилеем в соцсетях ее поздравила невестка – Жулдыз Абдукаримова. Но не все фолловеры оценили выбранный женой Нуртаса снимок, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram Абдукаримова поздравила свекровь с днем рождения и пожелала долгих лет жизни.

При этом не все подписчики супруги Кайрата Нуртаса оценили выбранный для поздравления снимок:

"Неудачное фото".

"Постарели, время берет свое".

"Почему не выбрали нормальное фото?"

"Обычно вы мастерски использовали фильтры".

"Почему опубликовали фото без макияжа и фильтра?"

"Фото не самое удачное, можно было получше выбрать".

Но среди армии фанатов Абдукаримовой нашлись и те, кто дал отпор хейтерам:

"Гулзира ханым красотка".

"Вы чем-то похожи на свою свекровь".

"Пусть все невестки будут, как Жулдыз".

"Невестка и свекровь очень похожи друг на друга".

"Все стареют, причем тут это. Главное – счастливые глаза".

"Жулдыз, спасибо тебе! Ведь матерям больше ничего и не надо".

Пока одни фолловеры критиковали, а другие защищали жену Кайрата, другие сделали замечание Абдукаримовой, что она поздно поздравила свекровь. Пост был опубликован почти 13 апреля.

Но большинство поклонников присоединились к поздравлениям и пожелали Гульзире Айдарбековой крепкого здоровья.

С днем рождения маму также поздравил Кайрат Нуртас.

По сравнению с женой, пост с пожеланиями певец опубликовал на пару часов раньше. Также он выбрал архивное фото Гульзиры Айдарбековой.

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