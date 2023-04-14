Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт, передает Акорда.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.