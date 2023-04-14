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Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями

Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт, передает Акорда.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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Токаев Касым-Жомарт Иран Казахстан
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