Токаев выразил соболезнования президенту Ирана

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды за 4 января 2024 года, глава Казахстана выразил соболезнования Ибрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в иранском городе Керман.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в городе Керман. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и семьям, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу", – говорится в телеграмме президента.

Кроме того, глава государства пожелал скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свои семьи всем пострадавшим.

Взрывы в Иране произошли во время траурного шествия к могиле командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был убит в результате ракетного удара США возле аэропорта Багдада в 2020 году.

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По последним данным, погибли 103 человека. В стране объявлен трехдневный траур.