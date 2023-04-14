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Законодательство РК

65 проектов представлены на конкурс "Бюджет народного участия" на левобережье в Астане

Астана район"Есиль" благоустройство аким Женис Касымбек Фото: Zakon.kz
В Есильском районе Астаны в рамках конкурса "Бюджет народного участия" рассматриваются 65 проектов, в числе которых благоустройство дворов и придомовых территорий, передает Zakon.kz.

Как сообщил аким района "Есиль" Астаны Асылбек Есенбаев на встрече с жителями, в этом году конкурс "Бюджет народного участия" проводится в районе четвертый раз, в рамках конкурса планируется реализовать 65 проектов.

"На сегодняшний день прием заявок завершен. Всего поступило 109 проектов, из них 9 проектов планируется реализовать в рамках текущего финансирования, 56 проектов – при условии выделения дополнительного финансирования".Асылбек Есенбаев

Остальные 44 проекта, по словам акима района, были отклонены из-за несоответствия положениям конкурса.

Процесс голосования по проектам начался 6 апреля и завершится 24 апреля. Среди запланированных есть проекты по благоустройству дворовых территорий.

Кроме того, в районе намечено проведение ремонтно-восстановительных работ в пяти дворах в рамках текущего бюджета. По словам Асылбека Есенбаева, работа по благоустройству дворовых территорий ведется акиматом на системной основе.


"В разработке проектов благоустройства дворов учитываем мнение жителей. Всего на территории левобережья расположено 672 двора, 96% из них находятся в удовлетворительном состоянии, в 32 дворах требуется благоустройство". Асылбек Есенбаев

По информации акимата района "Есиль", за последние три года в районе благоустроено 76 дворовых территорий по 116 адресам и 27 общественных пространств по 64 адресам, в том числе и в жилых массивах.

По данным акимата, численность жителей района "Есиль" составляет более 420 тыс. человек. Ежегодный рост численности в районе – от 30 до 60 тыс. человек.

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Обзор: главные события этого дня

Анастасия Прилепская
Астана Казахстан
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