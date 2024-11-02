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Прием заявок по проекту "Бюджет народного участия" стартовал в столичном районе Байконыр

Астана, благоустройство , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 14:32 Фото: акимат Астаны
В столичном районе Байконыр начался прием заявок по благоустройству в рамках проекта "Бюджет народного участия", сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны рассказали, что свои предложения по благоустройству могут отправлять все жители района, достигшие совершеннолетия. Цель проекта – благоустройство района по инициативе и предложениям жителей.

"Предложения можно отправлять на официальный интернет-ресурс акимата района Байконыр www. baikonyr-astana.kz в разделе "Бюджет народного участия 2025". Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся Правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета", – пояснили в акимате.
Астана, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 14:32

Фото: акимат Астаны

Астана, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 14:32

Фото: акимат Астаны

На основании решения Экспертного совета аппарат акима района Байконыр приступает к реализации проектных предложений. Результаты и реализация проекта будут опубликованы на интернет-ресурсе акимата.

Если проектное предложение будет поддержано другими жителями в процессе голосования, он будет рекомендован к реализации в текущем году за счет средств городского бюджета.

Заявки принимаются до 1 марта 2025 года. По дополнительным вопросам в рамках проекта "Бюджет народного участия", можно узнать по контактному номеру: +7 701 553 2627, руководитель отдела благоустройства Рахат Кенжетаев.

Напомним, всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.

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