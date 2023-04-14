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Дархан Есенгали стал чемпионом Азии-2023 по вольной борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Удачно началась вечерняя сессия заключительного дня азиатского первенства по вольной борьбе для казахстанской сборной. Третье "золото" в ее копилку положил Дархан Есенгали, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский борец-вольник Дархан Есенгали, выступающий в весовой категории до 74 кг, в финальной схватке уверенно переиграл японца Кирина Киношита – 7:1. Тем самым Дархан заработал третью медаль высшей пробы на ЧА-2023 для казахстанской дружины.

Днем ранее золотыми призерами стали Санжар Досжанов и Болат Сакаев. 

Чуть позже звание чемпионов Азии разыграют еще трое наших палуанов. Это Азамат Даулетбеков (86 кг), Ризабек Айтмухан (92 кг) и тяжеловес Юсуп Батырмурзаев (125 кг).

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