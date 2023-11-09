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17-летний лучник Андрей Тютюн стал чемпионом Азии-2023

Стрельба Золото ЧА Фото: Instagram/tyutyun_andrey___1
Член сборной Казахстана по стрельбе из лука Андрей Тютюн стал обладателем золотой медали на азиатском первенстве в Бангкоке (Тайланд), сообщает Zakon.kz.

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17-летний лучник из Акмолинской области в финальной стрельбе сумел одолеть представителя Южной Кореи Кима Джонхо. Они состязались в программе "стрельба из блочного лука", где в заключительной попытке удача была на стороне казахстанца – 146:144. Андрей стрелял метко, несмотря на плохие погодные условия, и заслуженно заработал "золото" чемпионата Азии.

9 ноября еще в двух финалах выступили казахстанские лучники, плюс был шанс на "бронзу" у Виктории Лян. К сожалению, фортуна улыбнулась ее сопернице из Тайпея – Хуанг Ай-Ю.

Мужская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука в решающей схватке проиграла команде из Южной Кореи, и довольствовалась серебряными медалями.

Также второе место заняли наши мужчины в стрельбе из классического лука, и снова на пути к "золоту" встали лучники Южной Кореи.

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