Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Медсестра на встрече с премьер-министром спросила о повышении зарплаты младшему медперсоналу

Алихан Смаилов встретился с работниками Центральной больницы г. Сатпаев Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с сотрудниками Центральной больницы города Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи одна из медсестер озвучила вопрос повышения заработной платы младшему медперсоналу. В свою очередь премьер-министр напомнил, что с 2020 по 2023 год всем врачам предусмотрено ежегодное увеличение оклада на 30%, а средним медработникам – на 20%.

Вместе с тем дополнительно было принято решение с 2022 по 2025 год ежегодно на 20% повышать оклады остальным работникам здравоохранения.

Однако, как выяснилось, в Улытауской области увеличение для младшего медперсонала составило лишь 15%.

"Так не должно быть, было принято решение ежегодно поднимать на 20%, чтобы суммарно за четыре года зарплата увеличилась примерно в два раза. Давайте эту проблему с акиматом решим", – отметил Смаилов.




Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана.

Читайте также

Строительство ЖК без встроенных паркингов запретят в Астане

Федерация настольного тенниса РК и Olimpbet подписали партнерское соглашение

65 проектов представлены на конкурс "Бюджет народного участия" на левобережье в Астане

Дарига Турысбекова
Сатпаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления