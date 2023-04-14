Медсестра на встрече с премьер-министром спросила о повышении зарплаты младшему медперсоналу

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с сотрудниками Центральной больницы города Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи одна из медсестер озвучила вопрос повышения заработной платы младшему медперсоналу. В свою очередь премьер-министр напомнил, что с 2020 по 2023 год всем врачам предусмотрено ежегодное увеличение оклада на 30%, а средним медработникам – на 20%.

Вместе с тем дополнительно было принято решение с 2022 по 2025 год ежегодно на 20% повышать оклады остальным работникам здравоохранения.

Однако, как выяснилось, в Улытауской области увеличение для младшего медперсонала составило лишь 15%.

"Так не должно быть, было принято решение ежегодно поднимать на 20%, чтобы суммарно за четыре года зарплата увеличилась примерно в два раза. Давайте эту проблему с акиматом решим", – отметил Смаилов.









Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана.