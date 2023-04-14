Министр обороны ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса

Во время рабочей поездки глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил Петропавловский и Щучинский гарнизоны, сообщает Zakon.kz.

В Петропавловске вместе с акимом Северо-Казахстанской области Айдарбеком Сапаровым он побывал на заводе имени С.М. Кирова, осуществляющем поставку и ремонт средств связи и радиоэлектронной борьбы, а также на заводе тяжелого машиностроения, где ему была представлена работа по созданию ракетного комплекса залпового огня.





Фото: пресс-служба МО РК





Немаловажную роль в выполнении государственного оборонного заказа Вооруженных сил играют отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Казахстанские предприятия производят ремонт и обслуживание значительного количества военной техники.

Необходимо отметить, что больше половины объема государственного оборонного заказа в интересах Вооруженных сил обеспечивают отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса.





Фото: пресс-служба МО РК





По итогам поездки в Петропавловский гарнизон министр обороны акцентировал внимание представителей предприятий на дальнейшем совершенствовании производства и качества выпускаемых изделий и продукции.

В Щучинске министр обороны встретился с кадетами колледжа. Военный колледж Министерства обороны имени Шокана Уалиханова является школой профессиональных сержантов и реализует образовательные программы по подготовке младших командиров.





Фото: пресс-служба МО РК





В ходе визита в колледж генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с кадетами учебного заведения, ознакомился с условиями их быта, организацией питания, а также учебно-материальной базой и специальными классами, необходимыми для полноценной профессиональной подготовки будущих командиров.



