Диетолог рассказала, сколько пасхальных яиц и куличей можно съесть без вреда для здоровья

Специалист рассказала, сколько пасхальных яиц и куличей можно съесть за один прием, сообщает Zakon.kz.

Накануне Пасхи диетолог и терапевт НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич в своем Telegram-канале дала совет, как правильно есть пасхальное угощение.

Несмотря на то, что яйца содержат эталонный белок с полным составом аминокислот, она рекомендовала есть не больше двух яиц за раз. По словам диетолога, в желтке есть много жирорастворимых витаминов и холестерина, поэтому лучше этим продуктом не злоупотреблять.

Особенно опасно переедание для тех, кто не соблюдал перед Пасхой пост. Также в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, подагрой, сахарным диабетом и болезнями почек.

Софья Елиашевичдала рекомендации и по творожной пасхе. Она представляет собой смесь творога, сливочного масла, добавленного сахара (или сгущенного молока), орехов и цукатов. По сути, в составе блюда присутствует белок с высокой биологической ценностью, жиры и простые углеводы. Разовая норма потребления творожной пасхи составляет 50-100 г.

Также диетолог дала совет, как красить яйца. Во избежание аллергических реакций врачи рекомендуют использовать натуральные красители — свеклу, луковую шелуху, куркуму, морковный сок, краснокочанную капусту.