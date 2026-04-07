Сколько кулича можно съесть за раз

Российский диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, сколько можно съесть кулича за один раз без вреда для здоровья и фигуры, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 7 апреля 2026 года она отметила, что от одного-двух кусочков кулича общим весом до 200 гр. ничего не будет.

"Но нельзя забывать, что кулич – этот десертный продукт. Это быстрые углеводы с сильным сочетанием масла, сахара и муки. Это вкусно, но много такой сладости нельзя", – подчеркнула София Кованова.

