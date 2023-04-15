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Илон Маск запускает стартап по разработке искусственного интеллекта

Илон Маск запускает стартап по разработке Фото: pixabay
Американский миллиардер Илон Маск планирует запустить собственный стартап по разработке генеративного искусственного интеллекта наподобие ChatGPT, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Financial Times, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в этой области, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.

Источники газеты сообщили, что ради достижения поставленной задачи Маск приобрел тысячи графических процессоров Nvidia.

Издание напоминает, что миллиардер входил в число более 1,1 тыс. человек, которые в конце марта подписали открытое письмо, предупредив о серьезных рисках, которые могут представлять системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим.

Ранее стало известно, что двое студентов продавали в соцсети Reddit нюдсы (фотографии интимного характера) несуществующей девушки по имени Клаудия.

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