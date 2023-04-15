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В субботу в городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В субботу в городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По информации синоптиков, 15 апреля неблагоприятные метеорологические условия по республике не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на территории Казахстана ожидаются снег, дождь и туман.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 апреля 2023 года.

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Елена Вебер
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