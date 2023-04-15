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От перрона до дома: КТЖ запускает новую услугу

перрон, железная дорога Фото: rail-news.kz
Услугу трансфера с перрона железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" до дома запустили в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в КТЖ, проект "поезд + автобус" реализуется в рамках работы по развитию интермодальных перевозок. На данный момент воспользоваться услугой могут пассажиры поезда 3/4 "Алматы – Астана". Для этого достаточно отсканировать QR-код в вагоне, указать желаемый адрес и оплатить услугу.

Также пассажиры могут самостоятельно приобрести трансфер от вокзала до дома через веб-сайт https://uvu.kz/ktz. Транспорт будет ожидать на пандусе железнодорожного вокзального комплекса "Нұрлы жол". 

Отмечается, что комбинированные перевозки существенно сократят пассажирам время на поиск вариантов и подбор удобных стыковок между различными видами транспорта, а также расширит возможности для путешествий по городам Казахстана.

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